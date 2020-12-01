Монетизация файлового трафика с возможностью выбрать свой способ 1 из 3
Оплачиваем за инсталлы, мобильный трафик и пуш уведомления
08.12.2020
Заработок за период: (04.12.2020 ➜ 07.12.2020). Спасибо за сотрудничество
04.12.2020
Заработок за период: (01.12.2020 ➜ 03.12.2020). Спасибо за сотрудничество
01.12.2020
Заработок за период: (27.11.2020 ➜ 30.11.2020). Спасибо за сотрудничество
В панели управления вы можете посмотреть полную статистику по вашему трафику.
По мимо инсталлов мы оплачиваем мобильный трафик и пуш уведомления в браузере.
Мы платим 5% от заработка приглашенных вами пользователей.
Максимальный размер загружаемого файла 100 MB с неограниченным пространством для загрузки.
Вы можете изменить внешний вид страницы загрузки файла в файловом менеджере.
Минимальная сумма для выплаты - 100 рублей. Выплаты производятся 2 раза в неделю.
Это очень просто: создайте аккаунт, загрузите файлы. И вы можете уже с легкостью начать зарабатывать за каждое скачивание.
Оплата производится не за количество скачиваний файлов, а за скачивание файлов через наш загрузчик.
При этом будет установлено дополнительное ПО или подписки на PUSH уведомления. Заработок зависит от ГЕО.
Подробно Вы можете узнать на сайте, в разделе - тарифы.
Как начать получать деньги за файловый трафик
Создайте аккаунт на сайте и зайдите в личный кабинет
Загрузите файлы в файловом менеджере
Поделитесь ссылкой для скачивания с другими людьми
Человек, с которым вы поделились файлом, должен скачать его
Получайте деньги за скачивания файла
Файлообменник FILE-MIX - это бесплатное дисковое пространство, куда Вы можете загружать свои файлы, хранить их, раздавать ссылки своим друзьям на скачивание Ваших файлов, а также бесплатно скачивать файлы друзей по полученным от них ссылкам.
Чтобы начать зарабатывать на нашем сервисе, Вам необходимо: пройти простую регистрацию, после чего в разделе "Менеджер файлов" загрузить свои файлы и скопировать ссылки на их скачивания, затем распространить их в просторах интернета, это могут быть сайты, форумы, социальные сети или видео хостинг YouTube.
Да, мы оплачиваем трафик с мобильных устройств (IOS и Android), пользователям предлагается подписка на пуш уведомления или другое рекламное объявление.
Все рекламодатели проходят проверку перед началом работы с системой. Варианты компонентов могут быть следующие: Стартовая страница браузера, Тулбар/расширение для браузера, Игры, Программа для ПК, Браузер, Рекламный софт.
Да, реферальная система у нас есть! За каждого привлечённого Вами реферала мы платим 5% от его прибыли. Эти деньги не вычитаются из прибыли вашего реферала, их доплачивает Вам сама система.