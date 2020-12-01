С чего начать?

Это очень просто: создайте аккаунт, загрузите файлы. И вы можете уже с легкостью начать зарабатывать за каждое скачивание.



Оплата производится не за количество скачиваний файлов, а за скачивание файлов через наш загрузчик.

При этом будет установлено дополнительное ПО или подписки на PUSH уведомления. Заработок зависит от ГЕО.

Подробно Вы можете узнать на сайте, в разделе - тарифы.

