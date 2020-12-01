PPI Файлообменник

Монетизация файлового трафика с возможностью выбрать свой способ 1 из 3

Оплачиваем за инсталлы, мобильный трафик и пуш уведомления

Регистрация аккаунта Авторизация
Выплаты произведены

08.12.2020

Заработок за период: (04.12.2020 ➜ 07.12.2020). Спасибо за сотрудничество

Выплаты произведены

04.12.2020

Заработок за период: (01.12.2020 ➜ 03.12.2020). Спасибо за сотрудничество

Выплаты произведены

01.12.2020

Заработок за период: (27.11.2020 ➜ 30.11.2020). Спасибо за сотрудничество

Выплаты на популярные платежные системы
Подробная статистика

В панели управления вы можете посмотреть полную статистику по вашему трафику.

Полная монетизация

По мимо инсталлов мы оплачиваем мобильный трафик и пуш уведомления в браузере.

Реферальная система

Мы платим 5% от заработка приглашенных вами пользователей.

Размер файлов до 100 MB

Максимальный размер загружаемого файла 100 MB с неограниченным пространством для загрузки.

Изменение лендингов

Вы можете изменить внешний вид страницы загрузки файла в файловом менеджере.

Быстрые выплаты

Минимальная сумма для выплаты - 100 рублей. Выплаты производятся 2 раза в неделю.

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С чего начать?

Это очень просто: создайте аккаунт, загрузите файлы. И вы можете уже с легкостью начать зарабатывать за каждое скачивание.

Оплата производится не за количество скачиваний файлов, а за скачивание файлов через наш загрузчик.
При этом будет установлено дополнительное ПО или подписки на PUSH уведомления. Заработок зависит от ГЕО.
Подробно Вы можете узнать на сайте, в разделе - тарифы.

Как это работает

Как начать получать деньги за файловый трафик

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Создайте аккаунт

Создайте аккаунт на сайте и зайдите в личный кабинет

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Загрузите файлы

Загрузите файлы в файловом менеджере

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Делитесь ссылкой

Поделитесь ссылкой для скачивания с другими людьми

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Совершайте обмен

Человек, с которым вы поделились файлом, должен скачать его

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Получайте деньги

Получайте деньги за скачивания файла

Часто задаваемые вопросы

Файлообменник FILE-MIX - это бесплатное дисковое пространство, куда Вы можете загружать свои файлы, хранить их, раздавать ссылки своим друзьям на скачивание Ваших файлов, а также бесплатно скачивать файлы друзей по полученным от них ссылкам.

Чтобы начать зарабатывать на нашем сервисе, Вам необходимо: пройти простую регистрацию, после чего в разделе "Менеджер файлов" загрузить свои файлы и скопировать ссылки на их скачивания, затем распространить их в просторах интернета, это могут быть сайты, форумы, социальные сети или видео хостинг YouTube.

Да, мы оплачиваем трафик с мобильных устройств (IOS и Android), пользователям предлагается подписка на пуш уведомления или другое рекламное объявление.

Все рекламодатели проходят проверку перед началом работы с системой. Варианты компонентов могут быть следующие: Стартовая страница браузера, Тулбар/расширение для браузера, Игры, Программа для ПК, Браузер, Рекламный софт.

Да, реферальная система у нас есть! За каждого привлечённого Вами реферала мы платим 5% от его прибыли. Эти деньги не вычитаются из прибыли вашего реферала, их доплачивает Вам сама система.